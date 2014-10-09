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Eingestellt
Stylen Sie Locken, und pflegen Sie Ihr Haar dabei
Lebendige, federnde Locken und Korkenzieherlocken für eine jugendliche Frisur, die einfach gute Laune macht. Mit dem neuen Lockenstab CurlCeramic, der über eine schützende Keramikbeschichtung verfügt, ist das nicht länger ein Problem.
16-mm-Warmluftbürste
190 °C Temperatur
Keramikbeschichtung
Mit dem Lockenstabdurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.
Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.
Die Höchsttemperatur von 190 °C garantiert ein optimales Ergebnis und sorgt für ein schonendes Trocknen Ihrer Haare.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8602/00 Lockenstab verfasst
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Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
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Diese Bewertung wurde für HP8602/00 Lockenstab verfasst
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Gina2706
28/10/2012
Deutschland
Formschön, leicht und überzeugend
Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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