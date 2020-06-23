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Eingestellt

Care & controlCare & Control, Glätteisen

HP8344/00

4.8

| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Dreimal mehr Pflege für Ihr Haar

Das neue Philips Care & Control Glätteisen ermöglicht es Ihnen, den gewünschten glatten Style zu erhalten und gleichzeitig noch sanfter zu Ihrem Haar zu sein. Dreimal mehr Pflege beim Glätten dank Ionisierungsfunktion, seidig-glatten Keramikplatten und digitaler Temperatureinstellung.

Alle Vorteile anzeigen

Glätteisen mit Ionisierungsfunktion

Dreimal mehr Pflege für Ihr Haar

  • Keramikplatten

  • 130 bis 200 °C Temperatur

  • Ionisierungsfunktion

230 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Doppelt so schonend zu Ihrem Haar dank SilkySmooth-Keramikplatten

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften des Keramiks zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

17

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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23/06/2020

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Glätteisen

Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!

Vorteile

Schnelle und einfache Anwendung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-23

20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/09/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist super

Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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