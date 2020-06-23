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Eingestellt
Dreimal mehr Pflege für Ihr Haar
Das neue Philips Care & Control Glätteisen ermöglicht es Ihnen, den gewünschten glatten Style zu erhalten und gleichzeitig noch sanfter zu Ihrem Haar zu sein. Dreimal mehr Pflege beim Glätten dank Ionisierungsfunktion, seidig-glatten Keramikplatten und digitaler Temperatureinstellung.
Keramikplatten
130 bis 200 °C Temperatur
Ionisierungsfunktion
Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften des Keramiks zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.8
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lilly123
23/06/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Glätteisen
Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!
Vorteile
Schnelle und einfache Anwendung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-05-23
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
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trollkjerring
29/09/2013
Deutschland
Dieses Produkt ist super
Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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