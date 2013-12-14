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  • Schonendes Glätten mit Ionen-Glanz
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Eingestellt

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schonendes Glätten mit Ionen-Glanz
Der Care Haarglätter von Philips hat glatte Platten und reduziert so erheblich die Reibung, schützt vor Haarbruch und verleiht Ihrem Haar einen gesunden, glatten Glanz.
Alle Vorteile anzeigen

Glätteisen mit glatten Platten

Schonendes Glätten mit Ionen-Glanz

  • Keramikplatten

  • 140 -220 °C Temperatur

  • Ionisierungsfunktion

Doppelt so schonend zu Ihrem Haar dank SilkySmooth-Keramikplatten

Doppelt so schonend zu Ihrem Haar dank SilkySmooth-Keramikplatten

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften des Keramiks zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit var. Temperatureinstellungen

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit var. Temperatureinstellungen

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8333/00 Care SilkySmooth verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP8333/00 Care SilkySmooth verfasst

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