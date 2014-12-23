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Einfaches Glätten mit Ionen-Glanz
Der neue Essential Care Haarglätter mit Ionisierungsfunktion verfügt über längere Platten, die für mehr Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Sie ermöglichen es Ihnen, den gewünschten glatten und glänzenden Look schneller zu stylen, während sie gleichzeitig Ihre Haare schonen.
Längere Keramikplatten (100 mm)
210 °C professionelle Temperatur
Ionisierungsfunktion
Die längeren Platten helfen Ihnen, perfekte Glättungsergebnisse in weniger Zeit zu erreichen.
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Mit dieser hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.6
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8320/03 Straightener verfasst
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JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
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Diese Bewertung wurde für HP8320/00 Essential Care ion verfasst
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myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
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Diese Bewertung wurde für HP8320/00 Essential Care ion verfasst
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