Der erste Eindruck des Philips Moisture Protect Haartrockner (HP8280/00) hat bereits überzeugt. Das ansprechende Design, die Verarbeitung und Qualität des Haartrockners und das lange Kabel stechen bereits nach Öffnen des Paketes sofort ins Auge. Das dazugehörige Zubehör macht ebenso einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Föhnergebnis spricht für sich. Hier hält Philips wirklich was Sie versprechen. Dank des MoistureProtect- Sensor und der Ionisierungsfunktion sind meine Haare mittlerweile viel geschmeidiger, glänzender geworden und fliegen nicht mehr – sie sehen gesünder aus, was sie durch das schonende Trocknen auch sind. Zugeben war ich anfangs wegen den wechselnden Temperaturen ein wenig skeptisch (MoistureProtect- Sensor), wurde jedoch schnell eines Besseren belehrt. Ich hätte nie gedacht, dass die Haare trotz der wechselnder Hitze so schnell trocknen. Ich kann den Philips Moisture Protect Haartrockner (HP8280/00) wirklich nur empfehlen, er hält was er verspricht. Ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen lohnt sich auf alle Fälle. Der Philips Moisture Protect Haartrockner (HP8280/00) wurde mir im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt. Jedoch möchte ich ausdrücklich betonen, dass meine Rezession ehrlich und objektiv ist.