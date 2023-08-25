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MoistureProtect-Technologie
2300 W Trockenleistung
Ionisierung für glänzendes Haar
Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.
Die Infrarot-MoistureProtect-Sensoren überwacht kontinuierlich die Temperatur und passt sich den Bedürfnissen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Haartemperatur, während Sie Ihre Haare trocknen, um die Feuchtigkeit zu erhalten und die Haarkutikula vor Beschädigungen zu schützen. Wenn die Feuchtigkeit in Ihren Haaren erhalten wird, bleiben sie weicher, glänzender und gesünder. Sie können den Sensor ein- oder ausschalten, abhängig von Ihren Bedürfnissen.
Dieser professionelle Haartrockner mit einer Leistung von 2300 W verfügt über sechs Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit und Technologie, die das Trocknen und Stylen Ihrer Haare schneller, einfacher und schonender gestaltet.
4.4
von 5
232
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
BRobert
25/08/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Richtig gut
Habe ein gutes Gefühl bei dem Fön. Als Mann braucht man natürlich nicht so ein starkes Gebläse,daher reicht meist Stufe 1. Für Frauen mit langem oder dichtem Haar wird sicher Stufe 2 erforderlich sein. Mich stört das Gewicht nicht, wenn man den Fön länger braucht,kann das schon im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen. Aber ich bin sehr zufrieden,daher volle Punktzahl
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Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
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rom54
03/11/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super Fön, trocknet sehr gut, langes Kabel, nicht zu schwer. Hatten den selben vorher und der hat ewig gehalten, bei täglichem gebrauch. 1A
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Nihao
09/06/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Sehr gute Qualität mit einem langen Kabel und der Hitzeschutzfunktion, was mir besonders gefällt. Das war eine gute Investition.
Vorteile
das Kabel ist ziemlich lang
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