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Eingestellt
MoistureProtect-Sensor
2.300 W
Ionisierungsfunktion
Kaltstufe
Die innovative MoistureProtect-Infrarottechnologie überwacht die Temperatur fortlaufend und passt sie an die Trocknungsanforderungen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Temperatur der Haaroberfläche während des Trocknens 4000 Mal und passt die Wärme an, um Feuchtigkeitsverlust und Schäden an der Schuppenschicht zu vermeiden. So behält Ihr Haar seine Feuchtigkeit bei für besten Glanz und Weichheit. Sie können den Sensor ganz nach Ihren Bedürfnissen ein- und ausschalten.
Verwendet Infrarottechnologie, um Ihr Haar zu analysieren, und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.4
von 5
232
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
BRobert
25/08/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Richtig gut
Habe ein gutes Gefühl bei dem Fön. Als Mann braucht man natürlich nicht so ein starkes Gebläse,daher reicht meist Stufe 1. Für Frauen mit langem oder dichtem Haar wird sicher Stufe 2 erforderlich sein. Mich stört das Gewicht nicht, wenn man den Fön länger braucht,kann das schon im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen. Aber ich bin sehr zufrieden,daher volle Punktzahl
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Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
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rom54
03/11/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super Fön, trocknet sehr gut, langes Kabel, nicht zu schwer. Hatten den selben vorher und der hat ewig gehalten, bei täglichem gebrauch. 1A
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Nihao
09/06/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Sehr gute Qualität mit einem langen Kabel und der Hitzeschutzfunktion, was mir besonders gefällt. Das war eine gute Investition.
Vorteile
das Kabel ist ziemlich lang
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