Bisher war ich immer Besitzer verschiedener No-Name-Föhns, nachdem ich mir jetzt aber jedes Jahr einen neuen Föhn kaufen musste, ging ich auf die Suche nach einem neuen Föhn, der mehr Qualität, Leistung und Haltbarkeit bringt. Fündig wurde ich beim Philips HP 8250 – SalonDry Pro 2300. Ich habe den Föhn nun 10 Tage und bin einfach nur begeistert. Er hat ein edles Design, liegt super in der Hand, ist leicht wie eine Feder und von der Lautstärke nicht sonderlich laut und ist auch von der Größe her in Ordnung. Das Stromkabel ist super schön lang (2,5 m) so, dass man sich schön im Raum bewegen kann, ohne dass man sich angekettet fühlt. Der Philips HP 8250 hat 2 Gebläse-Stufen, eine Abkühltaste und 3 Hitzestufen als Kippschalter sowie einen Ionic-Schalter. Was mich letztendlich total begeistert hat, ist diese Ionen-Technologie. Meine Haare (sehr fein) sind super schön glänzend, weich und sind nicht mehr statisch geladen, wenn ich meine Haare über Kopf trocken föhne. Mit dem Föhn ist das nicht mehr so - sie wirken wie Luftgetrocknet, aber haben mehr Volumen. Außerdem brauche ich zum Föhnen nicht mehr so viel Zeit (vorher 15 Minuten sind es jetzt nur noch 5 bis 8 Minuten (Schulterlanges Haar)). Kurz und knapp: kann ich nur weiter empfehlen.