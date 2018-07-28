Der Philips Haartrockner KeraShine beweist, dass Fön nicht gleich Fön ist. Er sieht elegant aus, liegt gut in der Hand (nicht zu schwer!) und erlaubt aufgrund der Kabellänge auch einen bequemen Aktionsradius. Gerade letzteres ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, da es mir bei anderen Föns durchaus schon passiert ist, dass ich während des Stylings das Kabel versehentlich aus der Steckdose gezogen habe. Was mir ebenfalls sehr wichtig ist, ist die leichte Bedienbarkeit der Schieberegler, die hier absolut gegeben ist. Ich habe leider schon Geräte benutzt, bei denen dies nicht der Fall war und man diese nur mit Mühe bzw. höherem Kraftaufwand betätigen konnte. Klarerweise ist aber nicht das Drumherum alleine ausschlaggebend, ob ein Gerät etwas taugt. Neben der flexiblen Einstellung von Temperatur und Gebläsestärke, möchte ich hier zwei Features besonders hervorheben – die ThermoProtect-Temperatureinstellung und die Ionisierungsfunktion. Erstere bietet für mich persönlich wirklich die optimale Einstellung – nicht zu heiß, nicht zu kalt, also gerade richtig. Zweitere hat mich extrem positiv überrascht, da meine Haare nach dem Fönen sonst prinzipiell „fliegen“ und hier tatsächlich meine Haare glatt und geschmeidig werden. Ich hatte zwar bei meinem alten Fön auch eine Ionisierungsfunktion dabei, aber dort habe ich ehrlich gesagt nie einen Unterschied gemerkt, egal ob ich die Funktion aktiviert habe oder nicht. Abschließend möchte ich festhalten, dass mich der KeraShine wirklich voll und ganz überzeugt hat. Im Grunde fällt mir wirklich nur ein Punkt ein, den man optimieren könnte, der meinem positiven Gesamteindruck aber keinen Abbruch tut. Es wäre nämlich wünschenswert, die Tasten für Kaltstufe und Turbo Boost feststellen zu können, da man diese dauerhaft drücken muss, damit sie aktiviert bleiben. Dieses Produkt wurde mir im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei Philips keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung nimmt.