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ThermoProtect, Ionisierungsfunktion
2.200 W
Ionisierungsfunktion
Massagediffusor
Dieser Haartrockner besticht durch sein modernes, intelligentes Design. Weiche, fließende Konturen und die verlängerte Form kombinieren Weiblichkeit mit Präzision und hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die überragende Leistung des Geräts verdeutlichen.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Auszeichnungen
4.7
von 5
136
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Patci1110
28/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Top Gerät
Ich finde diesen Haartrockner sehr gut und würde ich auch weiterempfehlen! Mich persönlich stört es das er nicht so stark föhnt wie ein gewöhnlicher Haartrockner sondern es eine extra Taste gibt! Design und Handhabung ist Top und bin sehr zufrieden! Ich finde das die Haare danach auch sehr geschmeidig und weich sind!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst
jennal23
20/07/2018
Österreich
Eine Empfehlung
Ich habe diesen Haartrockner im Rahmen eines Produkttests zugesandt bekommen und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Der Haartrockner besticht mit einem edlen Design. Auch die verschiedenen Einstellungen haben mich überzeugt. Meine Haare glänzen seit ich diesen Haartrockner verwende mehr und die Trocknung ist für das Haar sehr schonend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst
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Kim123
10/07/2018
Österreich
Teil der Aktion
Großartig
Habe den KeraShine über einen Produkttest erhalten und bin vollends zufrieden damit. Das Einstellen der Stärke und Temperatur funktioniert ganz einfach und die generelle Handhabung ist kinderleicht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst
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