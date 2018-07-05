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DryCare AdvancedHaartrockner

HP8232/00

4.6
| (197) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.
Alle Vorteile anzeigen

mit Volumendiffusor und 14 mm Stylingdüse.

Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

  • ThermoProtect, Ionisierungsfunktion

  • 2.200 W

  • Ionisierungsfunktion

  • Volumendiffusor

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

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4.6

von 5

197

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

05/07/2018

Österreich

Österreich

Toller Haartrockner mit spezieller ThermoProtect Funktion.

Als ausgewählte Testperson habe ich diesen DryCare Advanced Haartrockner von Phillips erhalten. Der Haartrockner besitzt drei Temperaturstufen und ebenfalls drei Gebläse Stärken. Diese Einstellungsmöglichkeiten lassen sich sehr leicht an der Vorderseite mittels Schieberegler einstellen. Ein besonderes Highlight dieses Haartrockners ist die spezielle Temperaturstufe mit der Bezeichnung ThermoProtect. Bei dieser Temperaturstufe liefert der Haartrockner immer eine gleichmäßige Temperatur, bei der das Haar nicht überstrapaziert wird. Des Weiteren wird auch das Haar schneller trocken mittels der ThermoProtect Funktion, da die Temperatur konstant gehalten werden kann. Dieses Produkt hat meinen Anforderungen entsprochen und bin sehr begeistert davon.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

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03/07/2018

Österreich

Österreich

Toller Haartrockner

Habe diesen Haartrockner kostenlos im Rahmen eines Produkttestes von Philips erhalten. Der Haartrockner wurde nach Erhalt sofort vor neugierde ausgepackt. Er gefällt mir sehr gut, mit seinem schlichten und doch edel wirkenden Design. Nach 4 Wochen benutzung bei Po langem Haar konnte ich eigentlich nur positives feststellen. Positives + meine Haare sind nach dem föhnen sehr geschmeidig + Haare werden sehr schnell trocken ( ca. 15 - 20 min. ) + sehr angenehm zu halten und liegt nicht schwer in der Hand + Lautstärke des Föhns empfinde ich leiser als "normale" + Zusatz Düsen halten perfekt auf dem Föhn Der einzige Nachteil ist das man bei Benutzung der Kalttaste diese gedrückt halten muss

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Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

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02/07/2018

Österreich

Österreich

Überaus tolles Produkt

gleich nach erhalt des testproduktes wurde der fön von der ganzen familie auf herz und nieren getestet ! sowohl ich mit meinen sehr langen haaren wie auch meine tochter waren von anfang an begeistert ! werde den fön auf alle fälle weiter empfehlen !

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Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst

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