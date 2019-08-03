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Eingestellt
ThermoProtect
2.100 W
6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen
Kaltstufe
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.6
von 5
176
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
burki
03/08/2019
Österreich
Super Haarfön
Ein tolles Produkt zu einem Spitzenpreis. Überzeugt in Leistung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8217/10 Hairdryer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8217/10 Hairdryer verfasst
KaiserX
20/07/2019
Österreich
Super Föhn
Zu diesen Föhn gibt es nicht sehr viel zu sagen. Er kann was ein Föhn können muss, sieht gut aus und war sehr günstig. Ich hoffe das ich damit lange eine Freude haben kann
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst
Kersilein
13/08/2018
Österreich
Preis/ Leistung passt
Würde dieses Produkt weiterempfehlen. Handlicher Föhn
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst