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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6578/00

4.5

| (35) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!

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In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

  • Luxuriöses Epilier-Set

  • Kabellos

Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde

Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde

Kabelloser Epilierer für eine flexible Verwendung. Bis zu 40 Minuten kabellos epilieren, kurze Ladezeit von 1 Stunde.

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.

Vibrierendes Massageelement stimuliert und glättet die Haut

Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.

Technische Daten

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4.5

von 5

35

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2

01/09/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit einer großen Auswahl an Zubehörteilen: Verschiedene Aufsätze zum Epilieren und Rasieren machen das Produkt zu einem Spitzenprodukt.

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilierer verfasst

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17/01/2019

Suisse

Suisse

Wann produziert Philips wieder solche Epilierer?

Hallo, ich hatte jahrelang den Epilierer SatinPerfect HP6578/00 und war sehr zufrieden. Habe auch andere Epilierer probiert und keines war so super wie dieser hier. Leider gibt es diesen Epilierer nirgendwo mehr zu kaufen. Die neuen Satin Epilierer sind oben geschwungen und erwischen dadurch nicht alle Härrchen. LG Christina

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02/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fast and efficient

For 30 years I've been using a Phillips epilator, which still works but i felt i should treat myself to an upgrade! I thought this was a bit expensive but it's proved to be worth every penny. The ceramic discs have less 'pull' than the metal meaning a more pleasant feel. The wider head makes it much faster and the choice of heads is good. It's a shame the bag wasn't a bit more substantial as it's the only thing that lets the whole 'package' down. If you are dithering over getting this because of the price...dither no longer, just go for it, it's brilliant.

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6578/00 Epilator verfasst

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