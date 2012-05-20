Nun konnte ich den Epilierer fast vier Wochen testen und habe bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. So einfaches und schmerzfreies Epilieren kannte ich vorher nicht, auch meine empfindliche Haut hat das Epilieren gut vertragen. Besonders gut klappte das Epilieren, wenn ich ich einen Tag vorher die beiliegende Luxus Peeling-Bürste benutzt hatte. Der Epilierer kann auch in der Wanne oder unter der Dusche benutzt werden, einen Stromschlag kann man dank Akkubetrieb nicht bekommen. Durch den Akkubetrieb ist man auch nicht mehr an die Steckdose gefesselt, dadurch kann man sich die optimalen Lichtverhältnisse aussuchen, so dass man auch die feinsten Härchen nicht übersieht. Ein weiteres Plus ist der auswechselbare Aufsatz, so das in Sekunden aus dem Epilierer ein Rasieraparat wird, der sich hervorragend z. B. zur Entfernung der Achselhaare eignet, auch dort arbeitet das Gerät einwandfrei und schonend. Vorher habe ich dazu einen Nassrasierer benutzt, aber irgendwie klappte das vor allem mit der linken Hand nicht so gut, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen. An die Bikinizone habe ich mich mit dem Epilierer noch nicht rangetraut, da war ich bis jetzt noch zu feige. ;-) Fazit: Ein gutes Gerät, dass seinen Preis sicher wert ist. Einziges Manko: Es lag nur eine Schnellanleitung bei, eine ausführlichere Bedienungsanleitung hätte mir besser gefallen.