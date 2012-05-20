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Eingestellt
HP6522/01
Genießen Sie das Gefühl von Satin auf Ihrer Haut.
Philips SatinSoft Epilierer mit Hautpflegesystem schützt die Haut vor Ziepen und verbessert die Hygiene. Die Nass- und Trockenfunktion sorgt für eine komfortable Verwendung unter der Dusche. Inklusive Scherkopf und Trimmeraufsatz.
Hautpflegesystem
Nass & trocken
Scherkopf
Einzigartiges Philips Design mit hypoallergenen Borsten für optimale Hygiene. Passt sich perfekt Ihrer Hand an und ermöglicht so eine optimale Haarentfernung. Kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.
3.8
von 5
33
Bewertungen
Katzenschreck
20/05/2012
Deutschland
Einfach und gut!
Nun konnte ich den Epilierer fast vier Wochen testen und habe bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. So einfaches und schmerzfreies Epilieren kannte ich vorher nicht, auch meine empfindliche Haut hat das Epilieren gut vertragen. Besonders gut klappte das Epilieren, wenn ich ich einen Tag vorher die beiliegende Luxus Peeling-Bürste benutzt hatte. Der Epilierer kann auch in der Wanne oder unter der Dusche benutzt werden, einen Stromschlag kann man dank Akkubetrieb nicht bekommen. Durch den Akkubetrieb ist man auch nicht mehr an die Steckdose gefesselt, dadurch kann man sich die optimalen Lichtverhältnisse aussuchen, so dass man auch die feinsten Härchen nicht übersieht. Ein weiteres Plus ist der auswechselbare Aufsatz, so das in Sekunden aus dem Epilierer ein Rasieraparat wird, der sich hervorragend z. B. zur Entfernung der Achselhaare eignet, auch dort arbeitet das Gerät einwandfrei und schonend. Vorher habe ich dazu einen Nassrasierer benutzt, aber irgendwie klappte das vor allem mit der linken Hand nicht so gut, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen. An die Bikinizone habe ich mich mit dem Epilierer noch nicht rangetraut, da war ich bis jetzt noch zu feige. ;-) Fazit: Ein gutes Gerät, dass seinen Preis sicher wert ist. Einziges Manko: Es lag nur eine Schnellanleitung bei, eine ausführlichere Bedienungsanleitung hätte mir besser gefallen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6522/01 Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ms5element
16/05/2012
Deutschland
Ein tolles Produkt
Das produkt entspricht seinen Namen, die Haut wird anschließend geschmeidicht, weich wie satin ;) epilierer entfernt auch die kleinsten härchen, trocken oder nass. Ich bin sehr zufrieden und werde dieses Produkt weiterhin benutzen und natürlich weiter empfehlen...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6522/01 Epilierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6522/01 Epilierer verfasst
Clare89
13/06/2019
United Kingdom
LOVE LOVE LOVE THIS
I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6522/01 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6522/01 Epilator verfasst