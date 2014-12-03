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Eingestellt
Genießen Sie das Gefühl von Satin auf Ihrer Haut.
Der Philips SatinSoft Epilierer mit Hautpflegesystem schützt die Haut vor Ziepen und verbessert die Hygiene. Die Nass- und Trockenfunktion sorgt für eine komfortable Verwendung unter der Dusche. Inklusive Aufsatz für empfindliche Stellen.
Hautpflegesystem
Nass/trocken
Einzigartiges Philips Design mit hypoallergenen Borsten für optimale Hygiene. Passt sich perfekt Ihrer Hand an und ermöglicht so eine optimale Haarentfernung. Kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.
4.2
von 5
29
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
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Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6521/01 Épilateur verfasst
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Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
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Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator verfasst
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Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinSoft HP6521/01 Épilateur verfasst
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