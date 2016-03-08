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SatinelleEpilierer

HP6502/00

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Satinelle Ice Premium

Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.

Alle Vorteile anzeigen

Supersanfter Epilierer mit Ice Cooler und Sonic-Massage

Satinelle Ice Premium

Sonic-Massagesystem

Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.

Hypoallergene Pinzetten

Hypoallergene Pinzetten

Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.

Premium Ice Cooler

Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.

Technische Daten

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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

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Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Depiladora verfasst

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06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

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Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Épilateur verfasst

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Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6502/00 Épilateur verfasst

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

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