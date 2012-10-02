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Eingestellt

Satinelle IceEpilierer

HP6491/00

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips

Durch die beruhigende Wirkung von Eis und dem integrierten Massagesystem verringert der neue Satinelle Ice die Schmerzen bei der Haarentfernung. Zusätzlich ist das Keramikepilier-System sanft zu empfindlicher Haut.

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Eis und Massage für eine angenehmere Haarentfernung

Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips

  • Blau

Ice Cooler-Aufsatz

Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.

Schwenkbarer Kühlkopf

Passt sich an die Körperkonturen an und bietet während der Haarentfernung Schmerzlinderung mit kühlender und beruhigender Wirkung für die Haut.

Integriertes Massagesystem

Der Skin Cooler lenkt während des Epilierens vom Zupfgefühl ab.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!

This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Epilator verfasst

03/12/2013

España

España

Estupenda para evitar el dolor

Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora verfasst

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