Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
Eingestellt
Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips
Durch die beruhigende Wirkung von Eis und dem integrierten Massagesystem verringert der neue Satinelle Ice die Schmerzen bei der Haarentfernung. Zusätzlich ist das Keramikepilier-System sanft zu empfindlicher Haut.
Blau
Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.
Passt sich an die Körperkonturen an und bietet während der Haarentfernung Schmerzlinderung mit kühlender und beruhigender Wirkung für die Haut.
Der Skin Cooler lenkt während des Epilierens vom Zupfgefühl ab.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Epilator verfasst
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora verfasst