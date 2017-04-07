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Eingestellt

SatinelleEpilierer

HP6403/00

3.9
| (123) Bewertungen
Einfach länger glatt
Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine mit dem Philips Epilierer. Damit werden Haare für eine optimale Haarentfernung direkt an der Wurzel entfernt, und Ihre Beine bleiben bis zu vier Wochen haarlos.
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Schneller und gründlicher Epilierer

Einfach länger glatt

  • Satinelle

  • Mit Scherkopf

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel.

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel.

Dieser Epilierer verfügt über ein effizientes Epiliersystem, mit dem Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln bleibt.

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Zusätzlicher Scherkopf

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Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

123

Bewertungen

07/04/2017

Deutschland

Deutschland

sehr gutes Gerät

Dies ist mein dritter und bisher bester Epilierer. Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Meine bisherigen waren Kabellos, und sind bei längerem Gebrauch sehr langsam geworden. Ich würde nur noch einen mit Kabel kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

18/10/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die perfekte Lösung für mich

Leicht zu handhaben, sehr gutes Ergebnis. Nützlich auch die Beigaben wie Zungenreiniger und beleuchtete Pinzette.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6424/01 Epilierer verfasst

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Habe das Gerät heute bekommen. Und sofort ausprobiert. Ich muss sagen ich bin total begeistert. Ich habe alle Haare von einem Mal wegbekommen.und ich bin südländisch und dementsprechend viele dunkle Haare. Auch ziemlich feste Haare. Ich bin Sehr schmerzempfindlich aber komischer weise bin ich mit dem bis zur Bikini Zone gekommen weiter war es zu SchmerzHaft. Ich epiliere schon länger. Allerdings nur die Waden,also den unteren Bereich der Beine. Das war jetzt das erste mal das ich alles geschafft habe. Allerdings finde ich ihn sehr laut. Opik sehr schön und liegt gut in der Hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Essential HP6420/00 Kompakter Epilierer verfasst

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