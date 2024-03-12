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Eingestellt

Korrekturtrimmer

HP6392/00

4.2
| (133) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Glatte Haut, auch unterwegs
Glatte Haut – immer und überall. Der neue Philips Trimmer für unterwegs ist ein separates Gerät, das eine schnelle und einfache Entfernung von selbst feinsten Körperhärchen unterwegs ermöglicht. Er ist mit einer Reinigungsbürste für zusätzliche Hygiene ausgestattet.
Alle Vorteile anzeigen

Trimmer für den Körper für schnelle Korrekturen

Glatte Haut, auch unterwegs

  • Gehäuse

26-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Körperhaar

26-mm-Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Körperhaar

Der Aufsatz für den Körper eignet sich optimal für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 26-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung auf kleinen Körperpartien (z. B. den Zehen, Knien).

Kompakte Form für den einfachen Transport

Kompakte Form für den einfachen Transport

Durch die kompakte Form passt er in eine Handtasche, und da er batteriebetrieben ist, können Sie ihn überall mit hinnehmen. AAA-Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Inklusive Reinigungsbürste, für einen hygienisch sauberen Trimmer

Inklusive Reinigungsbürste, für einen hygienisch sauberen Trimmer

Reinigen Sie den Trimmer schnell und halten Sie ihn mit der Reinigungsbürste hygienisch sauber.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

133

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

12/03/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Korrekturtrimmer

Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.

Vorteile

Klein und handlich.

Nachteile

Nicht bekannt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

31/05/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr schön

Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.

Vorteile

Liegt gut in der Hand

Nachteile

Schneidkopf zu klein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Angenehme Lösung gegen Härchen

Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP6393/00 Korrekturtrimmer verfasst

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