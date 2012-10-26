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Eingestellt

Body PerfectBikini-Trimmer

HP6379/00

3.9

| (27) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Professionelle Ergebnisse auch zu Hause

Schneiden, stylen oder entfernen Sie mit diesem äußerst präzisen Trimmer lästige Haare von Körper und Gesicht für ein präzises und seidenglattes Ergebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Äußerst präziser Trimmer, weniger Hautirritationen

Professionelle Ergebnisse auch zu Hause

  • Trimmen, stylen,

  • rasieren und epilieren

Silberner Ionenkamm für hygienischen Schutz

Silberner Ionenkamm für hygienischen Schutz

Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet

Nass- und Trockenfunktion: auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet, zum Reinigen einfach abspülen.

Eine Akkuladung reicht für bis zu 60 Minuten

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.9

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27

Bewertungen

85%

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2

26/10/2012

Deutschland

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Geniales Gerät!

Der Body Perfekt Trimmer ist ein Traum! Man hat für jede Körperregion den passenden Aufsatz! Der Akku hält überdurchschnittlich lange und ist auch schnell wieder aufgeladen! Super finde ich auch, dass man "ihn" mit unter die Dusche nehmen kann ohne das etwas passiert! Haarfrei wie ich nun bin, würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen! Nur der der Name "Trimmer" ist meiner Meinung nach falsch gewählt....

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Diese Bewertung wurde für Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer verfasst

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25/10/2012

Deutschland

Deutschland

Komfortabel einfach!!!

Es ist Super einfach mit diesem Trimmer/Epilierer zu arbeiten. Dank seiner einfachen Handhabung ist präzises arbeiten kein Problem mehr. Durch das umfangreiche Zubehör, habe ich sooo viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß damit, egal ob in der Dusche, Badewanne oder trocken. Alles in allem ein Spitzen Gerät, das nur weiterempfehlen kann. Was ich natürlich auch schon getan habe ;-)

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25/10/2012

Deutschland

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Komfortabel einfach!!!

Ich bin Super zufrieden mit dem neuen Epilierer. Er liegt perfekt in der Hand und ist deshalb auch sehr gut in der Handhabung. Ich kann in der Dusche oder Badewanne oder auch trocken den Epilierer anwenden. Die umfangreichen Aufsätze bieten präzieses arbeiten mit dem Gerät. Alles in allem, einfach klasse. Kann man nur weiterempfehlen. Was ich natürlich auch schon längst gemacht habe. Es macht echt Spaß, wie einfach es ist mit diesem Gerät und diesen vielen Möglichkeiten, zu arbeiten Alle Daumen hoch..

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