Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Professionelle Ergebnisse auch zu Hause
Stylen Sie mit diesem äußerst präzisen Trimmer Ihre Bikinizone ganz nach Wunsch für ein bequemes, präzises und seidenglattes Ergebnis.
Trimmen und stylen
Präziser und sanfter Trimmer, trimmt Haare bis auf eine Länge von weniger als einem Millimeter (bis auf 0,6 mm).
Der hygienische Kammaufsatz trimmt Haare auf fünf verschiedene Längen (2 – 10 mm), für das kreative Stylen Ihrer Bikinizone.
3.7
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
labello111
24/06/2012
Deutschland
Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone
Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer verfasst
Bitxita
23/07/2015
España
Perfecto
Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer verfasst
azulceruleo
20/05/2012
España
Práctico y funcional
El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer verfasst