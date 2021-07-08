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Eingestellt
215 °C
Turmalin-Keramik
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Dank der digitalen Temperatureinstellungen können Sie schnell die benötigte Funktion auswählen oder die Stylingtemperatur über die Digitalanzeige anpassen. So können Sie die perfekte Temperatur für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Haare auswählen. Das Ergebnis ist perfektes Styling auf Knopfdruck.
Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Vorteile
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter verfasst