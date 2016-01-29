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HH1111/01
DreamWear®
Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Nasenmaske
Gesamtzeit
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Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.
Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*
Mit einem innovativen Design, das ein Verrutschen verhindert, bietet das DreamWear Kopfband mit seitlichen Bügeln zusätzliche Stabilität. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille, indem sie verhindern, dass sich die Maske und das Kopfband bei der Verwendung bewegen. 88% der Benutzer der DreamWear Nasenmasken1 fanden unsere Masken mit dem neuen Kopfband stabiler als das bisherige Kopfband.
Innovatives Design
Bewegungsfreiheit
Technische Daten
Verwendungszweck
Service
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