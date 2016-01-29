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      DreamWear Nasenmaske

      HH1111/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      DreamWear®

      Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.

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      DreamWear
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      DreamWear

      Nasenmaske

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      DreamWear®

      Nasenmaske mit Maskenkissen unter der Nase

      • Fitpack – 1 Rahmen und 4 Maskenkissen
      • International
      Maskenkissen unter der Nase

      Maskenkissen unter der Nase

      Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.

      Schlauchanschluss oben auf dem Kopf

      Schlauchanschluss oben auf dem Kopf

      Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*

      Stabilität wie nie zuvor

      Stabilität wie nie zuvor

      Mit einem innovativen Design, das ein Verrutschen verhindert, bietet das DreamWear Kopfband mit seitlichen Bügeln zusätzliche Stabilität. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille, indem sie verhindern, dass sich die Maske und das Kopfband bei der Verwendung bewegen. 88% der Benutzer der DreamWear Nasenmasken1 fanden unsere Masken mit dem neuen Kopfband stabiler als das bisherige Kopfband.

      Technische Daten

      • Innovatives Design

        Komfort und Leistung
        Weniger Hautreizungen

      • Bewegungsfreiheit

        Ungehindertes Sichtfeld
        Individuelle Schlafposition

      • Technische Daten

        Betriebsdruck
        4 bis 20 cmH2O
        Schalldruckpegel
        18 dBA
        Anzahl der Teile
        Fünf
        Material des Kopfbands
        Polyurethanschaumstoff/Nylon/Elastan
        Material des Maskenrahmens
        Polycarbonat
        Anleitung zur Reinigung: Maske
        • Hand wash with mild detergent
        • Rinse thorougly, air dry
        Reinigung: Kopfband, Schlauch
        • Hand wash with mild detergent
        • Rinse thoroughly, hang to dry
        Material von Maskenrahmen/Kniestück/Schnellverschluss
        Polycarbonat
        Material der Stoffhüllen
        Polyester/Elastan

      • Verwendungszweck

        Für Patienten &lt;gt/> 30 kg
        mit verordnetem CPAP

      • Service

        Gewährleistung
        90 Tage

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      • Quelle: Philips Benutzerumfrage 2015
      • Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und werden in der Regel nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.
      • Der Lieferumfang umfasst einen Standard-Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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