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HD9876/25
Rapid CombiAir Technologie
Automatische Programme
2-In-1 Dampfgaren und Braten enthalten
22 Garfunktionen in 1 Gerät
Verbunden mit HomeID
Genieße köstliche Speisen mit bis zu 99 % weniger zusätzlichem Fett.*Die patentierte Rapid CombiAir Technologie mit einzigartigem sternförmigem Design verwendet unseren schnellsten dynamischen, zirkulierenden Doppelluftstrom und sorgt für einen gleichmäßigen Garprozess mit perfekter Textur innen und außen. So erhältst du eine große Auswahl an köstlichen Mahlzeiten in 40 % weniger Zeit**.
Lass dich durch den gesamten Prozess führen. Mit unseren neuen automatischen Garprogrammen hast du weniger stressige Situationen bei der Zubereitung, wenn du in Eile bist. Wähle einfach deine Zutat aus, und lass den Airfryer Combi den Rest erledigen.
Verwandle deinen Airfryer in ein Dampfgerät, indem du Wasser in die Bratpfanne gibst und den Deckel der Dampfeinheit anbringst. Genieße gesundes gedämpftes Gemüse sowie köstliche Knödel, Dimsum und vieles mehr.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz
Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)
Auszeichnungen
Bewertungen
1 kg frisch zubereitete Pommes frites mit 1 Esslöffel Öl im Vergleich zu traditionellem Frittieren mit 2 l
Im Vergleich zu Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie
Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren
2 kg Fassungsvermögen bezieht sich auf tiefgekühlte Pommes frites, Hähnchen, Gemüse, Braten… 8,3 l Fassungsvermögen bezieht sich auf das Gesamtvolumen der Pfanne
Basierend auf internen Labormessungen: Zubereitung eines Hähnchens (Airfryer-Einstellung 160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (Airfryer-Einstellung 200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A.