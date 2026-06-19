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  • Immer das beste Kocherlebnis.
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7000 SeriesAirfryer Combi 8,3 l mit Dampfzubehör

HD9876/25

1 Auszeichnung

Immer das beste Kocherlebnis.
Koche schneller und intelligenter dank unserer fortschrittlichsten Rapid CombiAir Technologie. Koche mit nur einem Tastendruck dank der gespeicherten Rezepte in der HomeID App und den Auto-Cook-Programmen.
Alle Vorteile anzeigen

Überraschend mühelos, mit perfekten Ergebnissen.

Immer das beste Kocherlebnis.

  • Rapid CombiAir Technologie

  • Automatische Programme

  • 2-In-1 Dampfgaren und Braten enthalten

  • 22 Garfunktionen in 1 Gerät

  • Verbunden mit HomeID

Rapid CombiAir Technologie für noch mehr Geschmack und Vielfalt

Rapid CombiAir Technologie für noch mehr Geschmack und Vielfalt

Genieße köstliche Speisen mit bis zu 99 % weniger zusätzlichem Fett.*Die patentierte Rapid CombiAir Technologie mit einzigartigem sternförmigem Design verwendet unseren schnellsten dynamischen, zirkulierenden Doppelluftstrom und sorgt für einen gleichmäßigen Garprozess mit perfekter Textur innen und außen. So erhältst du eine große Auswahl an köstlichen Mahlzeiten in 40 % weniger Zeit**.

Automatische Garprogramme mit Anleitungen für die besten Ergebnisse

Automatische Garprogramme mit Anleitungen für die besten Ergebnisse

Lass dich durch den gesamten Prozess führen. Mit unseren neuen automatischen Garprogrammen hast du weniger stressige Situationen bei der Zubereitung, wenn du in Eile bist. Wähle einfach deine Zutat aus, und lass den Airfryer Combi den Rest erledigen.

Dämpfe dein Lieblingsgemüse und Knödel

Dämpfe dein Lieblingsgemüse und Knödel

Verwandle deinen Airfryer in ein Dampfgerät, indem du Wasser in die Bratpfanne gibst und den Deckel der Dampfeinheit anbringst. Genieße gesundes gedämpftes Gemüse sowie köstliche Knödel, Dimsum und vieles mehr.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Haftungsausschlüsse

  1. 1 kg frisch zubereitete Pommes frites mit 1 Esslöffel Öl im Vergleich zu traditionellem Frittieren mit 2 l

  2. Im Vergleich zu Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie

  3. Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren

  4. 2 kg Fassungsvermögen bezieht sich auf tiefgekühlte Pommes frites, Hähnchen, Gemüse, Braten… 8,3 l Fassungsvermögen bezieht sich auf das Gesamtvolumen der Pfanne

  5. Basierend auf internen Labormessungen: Zubereitung eines Hähnchens (Airfryer-Einstellung 160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (Airfryer-Einstellung 200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A.