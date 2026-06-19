Rapid CombiAir Technologie für noch mehr Geschmack und Vielfalt

Genieße köstliche Speisen mit bis zu 99 % weniger zusätzlichem Fett.*Die patentierte Rapid CombiAir Technologie mit einzigartigem sternförmigem Design verwendet unseren schnellsten dynamischen, zirkulierenden Doppelluftstrom und sorgt für einen gleichmäßigen Garprozess mit perfekter Textur innen und außen. So erhältst du eine große Auswahl an köstlichen Mahlzeiten in 40 % weniger Zeit**.