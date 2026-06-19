Mehr als 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur

Wusstest du, dass deine Lieblingsgetränke, -suppen und -nudeln besser schmecken, wenn sie auf eine bestimmte Temperatur erwärmt werden? Unser doppelwandiger Wasserkocher mit Temperaturregelung erhitzt die Innenseite, während die Außenseite weiterhin kühl bleibt.