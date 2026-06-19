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  • Mehr als 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur
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Refurbished

7000 SeriesDoppelwandiger Wasserkocher – Refurbished

HD9396/90R1

Mehr als 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur
Wusstest du, dass deine Lieblingsgetränke, -suppen und -nudeln besser schmecken, wenn sie auf eine bestimmte Temperatur erwärmt werden? Unser doppelwandiger Wasserkocher mit Temperaturregelung erhitzt die Innenseite, während die Außenseite weiterhin kühl bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Einfach zu bedienen mit Anzeige am Griff

Mehr als 10 Lebensmittel und Getränke mit der richtigen Temperatur

  • Sicheres und effizientes Kochen

  • Elegantes Design, einfache Bedienung

  • Familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern

Über 10 Lebensmittel und Getränke

Über 10 Lebensmittel und Getränke

Tee, Kaffee, Babynahrung, Kakao, Instant-Nudeln und vieles mehr profitieren von einer Zubereitung bei unterschiedlichen Temperaturen. Dieser Wasserkocher mit Temperaturregelung bietet 6 Temperatureinstellungen von 40 °C bis 100 °C für jederzeit perfekte und sichere Portionen.

Warmhaltefunktion

Warmhaltefunktion

Sobald der Wasserkocher die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält unsere intelligente Warmhaltefunktion die genaue Wassertemperatur aufrecht. Kein erneutes Aufkochen erforderlich.

Berührungssicher

Berührungssicher

Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser Wasserkocher mit Temperaturregelung hat eine doppelte Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält, sodass du warme Getränke länger genießen kannst.

Technische Daten

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