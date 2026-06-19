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Refurbished
HD9396/90R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Sicheres und effizientes Kochen
Elegantes Design, einfache Bedienung
Familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern
Tee, Kaffee, Babynahrung, Kakao, Instant-Nudeln und vieles mehr profitieren von einer Zubereitung bei unterschiedlichen Temperaturen. Dieser Wasserkocher mit Temperaturregelung bietet 6 Temperatureinstellungen von 40 °C bis 100 °C für jederzeit perfekte und sichere Portionen.
Sobald der Wasserkocher die gewünschte Temperatur erreicht hat, hält unsere intelligente Warmhaltefunktion die genaue Wassertemperatur aufrecht. Kein erneutes Aufkochen erforderlich.
Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser Wasserkocher mit Temperaturregelung hat eine doppelte Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält, sodass du warme Getränke länger genießen kannst.