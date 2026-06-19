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Refurbished

Daily CollectionWasserkocher – Refurbished

HD9350/90R1

Langlebiges Design
Langlebiger Wasserkocher aus sicherem Edelstahl mit Lebensmittelqualität für die langfristige und zuverlässige tägliche Verwendung. Die Entwicklung dieses eleganten und beständigen Wasserkochers von Philips ist das Ergebnis aus 60 Jahren Vertrauen und Erfahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Für langfristige und zuverlässige Verwendung jeden Tag

Langlebiges Design

  • Edelstahl

  • Sprungdeckel

  • Leuchtanzeige

  • 1,7 Liter

Lebensmittelechter Edelstahl (SUS304)

Lebensmittelechte Metallteile aus Edelstahl (SUS304) garantieren eine sichere und saubere Tasse Wasser.

Mikro-Sieb-Filter erfasst winzige Kalkpartikel

Mikro-Sieb-Filter erfasst winzige Kalkpartikel

Der abnehmbare Mikro-Sieb-Filter am Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle

Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle

Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. 25 % größer als herkömmlicher Philips Metall-Wasserkocher HD9320