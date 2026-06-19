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Refurbished
HD9350/90R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Edelstahl
Sprungdeckel
Leuchtanzeige
1,7 Liter
Lebensmittelechte Metallteile aus Edelstahl (SUS304) garantieren eine sichere und saubere Tasse Wasser.
Der abnehmbare Mikro-Sieb-Filter am Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.
Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.
25 % größer als herkömmlicher Philips Metall-Wasserkocher HD9320