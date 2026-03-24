Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Wasserkocher
Alle Serien
Series 3000 Wasserkocher aus Kunststoff
Support
HD9318/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
FILTEREINSATZ, WEISS
BASIS, WEISS
Mein Philips Wasserkocher lässt sich nicht einschalten
Im Philips Wasserkocher befinden sich kleine Schmutzflecken
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter