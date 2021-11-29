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1,7 Liter
Sprungdeckel
Leuchtanzeige
Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.
Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz zur automatischen Abschaltung, wenn das Wasser kocht.
Eine elegante eingebaute Leuchtanzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird.
4.5
von 5
197
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
iCyb
29/11/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Ganz solider Wasserkocher
erfüllt seinen Zweck und dank des Hartkunststoffes wird der auch nicht so heiß wie die Edelstahlvariante
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst
Timon27
09/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut.
Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst
dagmarv2
13/11/2024
Deutschland
Schöner Wasserkocher
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Wasserkocher tut was er soll. Ist sehr leicht zu bedienen. Er schaltet sich sobald das Wasser heiß ist automatisch aus. Was ich schade finde ist, es lässt sich keine Temperatur einstellen. Nichts desto trotz ein gutes Gerät von Philips
Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst