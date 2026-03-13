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HD9285/00
Kann mehr als eine Person eine Verbindung zu einem Philips Küchengerät herstellen?
Wie verwende ich Voreinstellungen für meinen Philips Airfryer?
Muss ich den Gummistöpsel aus meiner Philips Airfryer Pfanne entfernen?
Warum piepst mein Philips Airfryer während des Garvorgangs?
So verwenden Sie Alexa Assistant mit Ihrem Philips Airfryer
Wo kann ich Rezepte für meinen Philips Airfryer finden?
Welche Art von Backform kann ich im Philips Airfryer verwenden?
Welche tiefgekühlten Pommes frites kann ich im Philips Airfryer zubereiten?
Welche Mengen kann ich im Philips Airfryer zubereiten?
Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?
Warum muss ich die Zutaten in meinem Philips Airfryer schütteln?
Kann ich Backpapier oder Alufolie in meinem Philips Airfryer verwenden?
So verwenden Sie Öl im Philips Airfryer
Welche Art von Speisen kann ich im Philips Airfryer zubereiten?
So reinige ich den Philips Airfryer
Wie erhalte ich die HomeID App?
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Mein Philips Küchengerät kann mein WLAN-Heimnetzwerk nicht finden
Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit der HomeID App steuern
Die Leuchte des Ein-/Ausschalters meines Philips Airfryers erlischt nicht.
Wie entnehme ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne?
Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit der NutriU App verbinden
Meine Philips HomeID App ist abgestürzt
Mein Philips Airfryer wird nicht in der Geräteliste der HomeID App angezeigt
Die Beschichtung der Pfanne/des Korbs des Philips Airfryer löst sich ab
Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch
Es tritt weißer Rauch aus meinem Philips Airfryer aus.
Mein Philips Airfryer funktioniert nicht oder lässt sich nicht einschalten
Hausgemachte Pommes frites aus dem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet.
Mein Philips Airfryer zeigt Striche oder einen Fehlercode an