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5000 Series5000 Series XXL Connected

HD9285/00

4.4

| (329) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten

Der Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.

Alle Vorteile anzeigen

Durch Verbindung mit der HomeID App

Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten

  • RapidAir Plus Heißlufttechnologie

  • XXL: 7,2 l (1,4 kg)

  • 16 Kochfunktionen in einem Gerät

  • HomeID App zur Inspiration mit Hunderten Rezeptideen

  • Weiß

Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten für die ganze Familie

Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten für die ganze Familie

Die intuitive HomeID App lässt sich mühelos mit deinem Airfryer verbinden und macht ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter bei deinen Mahlzeiten. Du kannst nicht nur gesund frittieren, sondern auch interessante und schmackhafte neue Rezepte entdecken und sogar die Zubereitung über die App aus der Ferne überwachen.

Vielseitigkeit und Multifunktionalität – vereint in einem Airfryer

Vielseitigkeit und Multifunktionalität – vereint in einem Airfryer

Der neue Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected verfügt über 16 verschiedene Garfunktionen: Frittieren, Backen, Grillen, Braten, Trocknen, Toasten, Auftauen, Aufwärmen, Fermentieren und vieles mehr.

Täglich leckere Airfryer Rezepte für ein gesundes Leben

Täglich leckere Airfryer Rezepte für ein gesundes Leben

Entdecke Hunderte* von leckeren, schnellen und gesunden Rezepten für deinen Airfryer. Die HomeID Rezepte werden von Ernährungsexperten zusammengestellt, sodass du jeden Tag die richtige Wahl treffen kannst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

329

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

05/01/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Wunderbar, arbeitsterleichternd

Ich bin voll und ganz zufrieden, mein Backrohr fühlt sich schon vernachlässigt. Egal ob aufbacken Kuchen machen oder nur schnell ein Raclettebrot.. Ich habe schon sehr viel gemacjt darin und bin echt begeistert. Und ich bin jetzt kein Fan von so Thermo.... Etc... Aber der airfryer hat sich schlichtweg zu meinem Lieblingsgerät entwickelt. Zu 2. wenn es schnell gehen muss.. Schalte ich keinen Eherd mehr an, habe gestern Topfenbällchen gemacht und auch schon einen Apfelkuchen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/00 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst

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19/07/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfach klasse

Bin sehr zufrieden mit dem Airfryer alles schnell zubereitet und gesund

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/90 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst

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29/09/2026

Deutschland

Deutschland

Einfach super.

Funktioniert hervorragend! Tolles Gerät. Bin mehr als zufrieden!

Diese Bewertung wurde für 5000 Series HD9285/90 Airfryer XXL Connected Series 5000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren

  2. Im Vergleich zu frischen Pommes frites aus einer herkömmlichen Philips Fritteuse

  3. Durchschnittliche Prozentsätze basieren auf internen Labormessungen mit den Produkten HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880