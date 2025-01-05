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Dein vernetzter Küchenbegleiter für gesunde Mahlzeiten
Der Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ist dein täglicher Küchenbegleiter für einfache, ausgewogene und leckere Mahlzeiten an jedem Tag der Woche für die ganze Familie.
RapidAir Plus Heißlufttechnologie
XXL: 7,2 l (1,4 kg)
16 Kochfunktionen in einem Gerät
HomeID App zur Inspiration mit Hunderten Rezeptideen
Weiß
Die intuitive HomeID App lässt sich mühelos mit deinem Airfryer verbinden und macht ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter bei deinen Mahlzeiten. Du kannst nicht nur gesund frittieren, sondern auch interessante und schmackhafte neue Rezepte entdecken und sogar die Zubereitung über die App aus der Ferne überwachen.
Der neue Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected verfügt über 16 verschiedene Garfunktionen: Frittieren, Backen, Grillen, Braten, Trocknen, Toasten, Auftauen, Aufwärmen, Fermentieren und vieles mehr.
Entdecke Hunderte* von leckeren, schnellen und gesunden Rezepten für deinen Airfryer. Die HomeID Rezepte werden von Ernährungsexperten zusammengestellt, sodass du jeden Tag die richtige Wahl treffen kannst.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Auszeichnungen
4.4
von 5
329
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Danim42
05/01/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Wunderbar, arbeitsterleichternd
Ich bin voll und ganz zufrieden, mein Backrohr fühlt sich schon vernachlässigt. Egal ob aufbacken Kuchen machen oder nur schnell ein Raclettebrot.. Ich habe schon sehr viel gemacjt darin und bin echt begeistert. Und ich bin jetzt kein Fan von so Thermo.... Etc... Aber der airfryer hat sich schlichtweg zu meinem Lieblingsgerät entwickelt. Zu 2. wenn es schnell gehen muss.. Schalte ich keinen Eherd mehr an, habe gestern Topfenbällchen gemacht und auch schon einen Apfelkuchen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/00 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/00 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst
renste
19/07/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach klasse
Bin sehr zufrieden mit dem Airfryer alles schnell zubereitet und gesund
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/90 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airfryer HD9285/90 Verbundener Airfryer XXL Serie 5000 verfasst
29/09/2026
Deutschland
Einfach super.
Funktioniert hervorragend! Tolles Gerät. Bin mehr als zufrieden!
Diese Bewertung wurde für 5000 Series HD9285/90 Airfryer XXL Connected Series 5000 verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series HD9285/90 Airfryer XXL Connected Series 5000 verfasst
Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren
Im Vergleich zu frischen Pommes frites aus einer herkömmlichen Philips Fritteuse
Durchschnittliche Prozentsätze basieren auf internen Labormessungen mit den Produkten HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880