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Eingestellt
Alle wichtigen Inhaltsstoffe bleiben erhalten
"Dampfgaren ist ein fantastischer Weg zu kochen. Alle Nährstoffe bleiben erhalten, und alle Säfte und Aromen der Inhaltsstoffe verteilen sich beim Kochen." Jamie O.
900 W
Mit Bain-Marie
Aromaverstärker
Mit einer großen 2,5 l Bain-Marie-Schüssel für leckere Suppen, Desserts und Soßen ermöglicht dieser Dampfgarer die Zubereitung einer ganzen Reihe an unterschiedlichen Gerichten. Dank der kochsicheren Lüftungsöffnungen verbrennen Sie sich nicht mehr die Finger.
Der einzigartige Aromaverstärker sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den Rest erledigen. Der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.
Die Dampfbehälter sind nummeriert. Die Nummern finden Sie auf dem Griff jedes Behälters. Der untere Behälter ist Nr. 1, der mittlere Nr. 2 und der obere Nr. 3. Verwenden Sie beim Dämpfen einen, zwei oder drei Behälter, und vergewissern Sie sich, dass Sie die Behälter mit höheren Nummern auf Behälter Nr. 1 stellen. Nach Gebrauch können Sie die Behälter stapeln und platzsparend aufbewahren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.7
von 5
9
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kees
09/06/2013
United Kingdom
It is attractive looking and efficient.
I have only used it twice but the results both times were very good.
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Diese Bewertung wurde für HD9132/01 Jamie Oliver Steamer verfasst
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Leonoor
27/04/2016
Nederland
Super stoomkoker!
Wij hadden geen ervaring met stoomkoken en begonnen er met enige schroom aan. Na de eerste maaltijd al meteen verkocht aan de stoomkoker! Echt heel super. Het eten smaakt lekkerder. Het is ook handiger, omdat je alles in de schalen doet, de timer/wekker aanzet en er dan in principe niet meer naar om hoeft te kijken. Met koken in pannen, moet je regelmatig controleren. Dat is nu verleden tijd. Het scheelt ook vaatwerk, de schalen worden nauwelijks vies. Al met al absoluut een aanrader! Voor gezinnen lijkt de stoomkoker ons wel aan de krappe kant.
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Diese Bewertung wurde für HD9132/00 Jamie Oliver-stoomkoker verfasst
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Fanina
07/10/2014
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima keuze
[Employee of philipsglobal] Zeer goed. Aardappelen in de schil stomen, daarna hoef je alleen het velletje eraf pellen. Komt de smaak zeer zeker ten goede. Heb je aardappelen over, dan in de schil bewaren en bakken met schil. Heerlijk! Kruiden erover: Vlaamse friteskruiden / Van de Belg Waterloo Groningen/Holland en smullen. (dit moet natuurlijk in de koekenpan). Ook bij groente blijven de vitaminen en smaak veel beter bewaard. Mogelijkheden genoeg. Je stelt de tijd in. De stoomkoker doet zijn werk. Het enigste waar je om moet denken of er voldoende water in koker zit. Is het product klaar, blijft het warm. De smaak wordt niet aangetast. We hadden dit eerder moeten aanschaffen. Gezonder eten? Begin met de Philips Jamie-Oliver stoomkoker! Je krijgt er vast geen spijt van.
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