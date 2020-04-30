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Eingestellt
12 Menüoptionen
1.000 g
Weiß
13-Stunden-Verzögerungstimer
Der Philips Brotbackautomat verfügt über 12 einfach zu verwendende, voreingestellte Programme, mit denen Sie alle Brotsorten perfekt backen können: vollwertige Vollkornbrote, glutenfreie oder französische Brote sowie süße Brotvariationen. Außerdem bereitet er einen herrlichen Teig für Pasta zu – und er kocht Marmelade! Welche Art von Backwaren Sie auch zubereiten, Sie erzielen immer ein leckeres Ergebnis. Und der Backvorgang ist ganz einfach, denn die Voreinstellungen kümmern sich um die Temperatur und Zeit, sodass Sie immer das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und wenn Sie es einmal eilig haben, gibt es Schnellprogramme, mit deren Hilfe Sie die Backwaren in der halben Zeit oder sogar in nur einer Stunde backen können.
Dank des erweiterten Temperaturkontrollsystems des Philips VIVA Brotbackautomaten können Sie Ihr Brot genau so genießen, wie Sie es mögen – mit heller, mittlerer oder dunkler Kruste. Es reicht ein Tastendruck auf dem Bedienfeld.
Erfreuen Sie sich jeden Morgen am unwiderstehlichen Duft von noch warmem Brot – ein wirklicher Genuss und die perfekte Art, einen Tag zu beginnen! Stellen Sie einfach am Abend zuvor den Verzögerungstimer ein, und der Brotbackautomat backt Ihnen Ihr Brot, während Sie schlafen, damit Sie nach dem Aufstehen oder wann immer Sie möchten frisch gebackenes Brot genießen können.
3.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Chr001
30/04/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.
Vorteile
Το σχήμα του
Nachteile
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst
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kallia13
10/12/2018
Ελλάδα
.
Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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αλεξ
01/02/2018
Ελλάδα
έτσι κι έτσι προς το καλό
καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst
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