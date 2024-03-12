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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Dry iron

  • PDF Datei, 2.1 MB
  • 12 March 2024

Treten Sie stets perfekt auf! Dieses sehr kompakte und leichte Reisebügeleisen können Sie überall mitnehmen. Der Klappmechanismus und die Funktion zur Spannungsanpassung machen die Handhabung ganz einfach.

  • PDF Datei
  • 22 August 2024

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