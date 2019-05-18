Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
250 W
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Mit der Tragetasche ist Ihr Reisebügeleisen stets dabei.
Die Bügelsohle Ihres Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ricky
18/05/2019
België
Simpel, klein en perfect
Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD1301/02 Droogstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD1301/02 Droogstrijkijzer verfasst
khaled61
10/10/2011
Nederland
handig voor vakantie
Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD1301/02 Droogstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD1301/02 Droogstrijkijzer verfasst