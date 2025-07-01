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Eingestellt
Selbstschärfende Metallklingen
60 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bis zu 5 Jahre Garantie
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
Ein gleichmäßiger Haarschnitt, ganz individuell. Der PowerAdapt Sensor passt den Motor automatisch an Ihre individuelle Haardichte an und sorgt so für die richtige Schneideleistung bei jeder Haarlänge.
4.1
von 5
908
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Kein Spitzname !
01/07/2025
Österreich
Durchdachtes Gerät !
Umfangreiches Zubehär, liegt super in der Hand - bisher alles perfekt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
fabisebi
17/09/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Großteil Schnittlängen Auswahl
Gut gefällt mir dass es bis zu 42mm Schnittlänge gibt, was so ziemlich das einzigste Produkt am Markt ist. Dazu arbeitet es Automatisch die jeweilige gewünschte Haarlänge aus.
Vorteile
Sehr viele Haarlängen Auswahlen
Nachteile
Griff wirkt Gewöhnungsbedürftig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Chhoe52
21/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Großartige Funktionen
Perfekt für den Hausgebrauch, Einfache Bedienbarkeit. Tolles Design und sehr gutes Handling.
Vorteile
Perfekte Schnittstufenanpassung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst