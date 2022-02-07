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Eingestellt

Hairclipper series 7000Haarschneider

HC7460/15

4.2
| (233) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
1 Klick, absolute Präzision
HAARSCHNEIDER der 7000er Serie ermöglichen Ihnen mit nur einem Klick vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haareschneiden. Mit motorisierten Kämmen und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.
Alle Vorteile anzeigen

mit motorisierten Kämmen

1 Klick, absolute Präzision

  • Edelstahlklingen

  • 60 Längeneinstellungen

  • 120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

Bedienelemente

Bedienelemente

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.

60 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.

60 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.

Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden

Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden

Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.

Technische Daten

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4.2

von 5

233

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

07/02/2022

Österreich

Österreich

einfach super

ell auf Haarlängen einstellbar, kein lästiges Kabel, Akku hält sehr lange

Vorteile

individuell auf Haarlängen einstellbar, kein lästiges Kabel, Akku hält sehr lange

Nachteile

kenne bis jetzt keine

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10/06/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

der Beste

. . . der beste, den ich bisher hatte . . . . . . .

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09/04/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ich bin zufrieden

Einfache Handhabung, lange Akkulaufzeit, funktioniert sehr gut

Vorteile

siehe oben

Nachteile

keine

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