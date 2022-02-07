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Eingestellt
Edelstahlklingen
60 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.
4.2
von 5
233
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
andreas2383
07/02/2022
Österreich
einfach super
ell auf Haarlängen einstellbar, kein lästiges Kabel, Akku hält sehr lange
Vorteile
individuell auf Haarlängen einstellbar, kein lästiges Kabel, Akku hält sehr lange
Nachteile
kenne bis jetzt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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neugierig?
10/06/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
der Beste
. . . der beste, den ich bisher hatte . . . . . . .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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klbg1
09/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich bin zufrieden
Einfache Handhabung, lange Akkulaufzeit, funktioniert sehr gut
Vorteile
siehe oben
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger