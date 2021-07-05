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Eingestellt
Titaniumklingen
24 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Verstellbarer Bartkamm und Etui
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit einem widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*
Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch sicheren Schnitt mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung bei jedem Gebrauch.
Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.
4.1
von 5
252
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Geronimo35
05/07/2021
Österreich
Preis/Leistung TOP!!!
Lasse seit über 2 Jahren nichts anderes an meine Haare!
Vorteile
Super Akkuleistung
Nachteile
Plastik bricht mit der Zeit *zwinker*
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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GUSSI
07/04/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Herr
Das gerät ist so wie ich es mir vorgestellt habe.Arbeitet sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FitnessBauer
23/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
TOP
bin sehr froh mich für dieses produkt entschieden zu haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger