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  • HAARSCHNEIDER 5000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
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Eingestellt

Hairclipper series 5000Haarschneider

HC5440/80

3.8
| (98) Bewertungen
HAARSCHNEIDER 5000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
Die HAARSCHNEIDER der 5000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit, die Edelstahlklingen und der verstellbare Bart- und Kammaufsatz wurden dafür entwickelt, damit Sie auch bei häufiger Verwendung stets einen schnellen und gründlichen Haarschnitt schneiden können.
Alle Vorteile anzeigen

mit DualCut Technologie für schnelleren, gründlicheren Haarschnitt

HAARSCHNEIDER 5000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

  • Edelstahlklingen

  • 24 Längeneinstellungen

  • 75 Min. Akkubetrieb / 8 Std. Ladezeit

  • Verstellbarer Bartkamm und Etui

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.

24 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

24 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.

Technische Daten

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3.8

von 5

98

Bewertungen

15/01/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät zu super Preis

ein gutes Gerät zu einem super Preis... Leicht zu handhaben... für den Haarschnitt meines Mannes bestens geeignet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5440/80 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/02/2018

Deutschland

Deutschland

Ich empfehle dieses Produkt.

Hier sind ein paar Anwendungen und keine Probleme, es funktioniert gut. Ich empfehle.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/09/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Artikel wie beschrieben

Ein sehr gutes und ausgezeichnetes Gerät.Kann wirklich nur empfohlen werden.Habe lange nach so etwas gesucht und nun endlich gefunden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger