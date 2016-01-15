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Eingestellt
HC5440/80
Edelstahlklingen
24 Längeneinstellungen
75 Min. Akkubetrieb / 8 Std. Ladezeit
Verstellbarer Bartkamm und Etui
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*
Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.
Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.
3.8
von 5
98
Bewertungen
mwwgerti
15/01/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät zu super Preis
ein gutes Gerät zu einem super Preis... Leicht zu handhaben... für den Haarschnitt meines Mannes bestens geeignet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5440/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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TunayBase
10/02/2018
Deutschland
Ich empfehle dieses Produkt.
Hier sind ein paar Anwendungen und keine Probleme, es funktioniert gut. Ich empfehle.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bärri
07/09/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Artikel wie beschrieben
Ein sehr gutes und ausgezeichnetes Gerät.Kann wirklich nur empfohlen werden.Habe lange nach so etwas gesucht und nun endlich gefunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger