Wenn man auf der Suche nach einem Haarschneider ist dann ist die Auswahl recht groß. Der Philips Haarschneider HC3530/15 hebt sich jedoch von der Masse deutlich ab. 1. Man benötigt wirklich nur einen Aufsatz, um die Haare in Form zu bringen. Die Verstellung (die zusätzlich mit einem Knopf gesichert wird, um versehentliches verstellen möglichst zu vermeiden) reicht von 1 – 23 mm! Ohne Aufsatz sind es sogar nur 0,5 mm Schnittlänge. 2. Es liegt ein weiterer Aufsatz der ebenfalls von 1 – 23 mm reicht in der Verpackung, der speziell für das Trimmen der Barthaare dient. Auch hier, TOP Ergebnisse! Somit hat man 2 Geräte in einem. 3. Die von Philips verwendete DualCut-Technologie mit doppelt geschärften Klingen ermöglichen ein deutlich schnelleres Schneiden und ist auch in der Lautstärke sehr zurückhaltend. Gegenüber meinem alten Haarschneider ist der HC3530/13 nicht nur leiser, sondern DEUTLICH schneller und sauberer. 4. Die Klingen müsse nicht gewartet werden da sie sich selber schärfen und auch ein Ölen ist nicht notwendig – das habe ich schnell zu schätzen gelernt. 5. Wenn man das Gerät registriert, erhält man von Philips 5 Jahre Garantie, das ist wirklich klasse! Der Philips Haarschneider HC3530/13 ist mit Aufsatz 193 g leicht und liegt gut und sicher in der Hand, so ist auch ein längeres Arbeiten kein Problem. Überhaupt ist HC3530/15 sehr wertig verarbeitet, dass gilt auch für das Zubehör. Mit dabei ist neben den schon erwähnten 2 Aufsätzen noch ein Haarschneidekamm, Reinigungspinsel und das Ladegerät. Der Schneidekopf lässt sich zur einfachen Reinigung – auch unter einem Wasserstrahl – mit einem Klick abnehmen. Aber Achtung, das Gerät selber sollte nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Es gibt jedoch 2 Wermutstropfen. Die Ladedauer ist mit 8 Stunden recht lange. Bis dieser wieder an die Steckdose muss, kann man den HC3530/13 ca. 75 Minuten benützen. Und der Ladestecker hat eine Einkerbung, womit man immer genau schauen muss, wie man das Ladekabel in das Gerät steckt. Bis auf die 2 Punkte die verschmerzbar sind, ist der Philips Haarschneider HC3530/13 ein wirklich sehr gutes Gerät. Leise, schnell und wertig verarbeitet mit 2 Aufsätzen für Haare und Bart. Wer den HC3530/13 registriert kommt auf 5 Jahre Garantie. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich absolut. Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests von Philips kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, dies hat jedoch keinen Einfluss auf meine Rezension und es wurde auch kein Einfluss seitens Philips genommen.