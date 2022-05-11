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Selbstschärfende Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
75 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Mit Bartkamm
Ein Gerät, mit dem Ihnen immer ein toller Look garantiert ist. Die DuraPower Technologie schützt den Motor und den Akku vor Überlastung und verlängert so effizient die Lebensdauer des Haarschneiders.
Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach und präzise an. Wählen Sie zwischen 12 Einstellungen zwischen 1 mm und 23 mm in 2-mm-Schritten. Für einen kürzeren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Vitlev22
11/05/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gut
kompakt, ergonomisch und ausdauernd mit einer einzigen Ladung und schneidet gut - was will man mehr?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schneider78
29/07/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Bis jetzt super diese haarschneider.
Nicht so laut und ganz einfach putzen! Super lange kabel ist auch gut! Sehr scharf ! Einfach super.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Redmasta
05/09/2018
Österreich
solides Gerät zu einem günstigen Preis
Man erhält mit dem Gerät alles, was man braucht, um loszulegen. Im Lieferumfang enthalten ist der Trimmer, ein austauschbarer steckbarer Netzstecker und 2 Aufsätze. Das Gerät ist wartungsfrei, was mir sehr gut gefällt. Ich fand mich bei der ersten Nutzung sofort mit der Handhabung der Aufsteckaufsätze zurecht und erzielte gleich sehr gute Ergebnisse. Besonders positiv hervorheben möchte ich das geringe Gewicht des Trimmers, wodurch es bei längerer Nutzung nicht schwer wird das Gerät zu halten. Für mich ist das Gerät eine runde Sache und der Preis stimmt ebenfalls, daher von mir volle 5 Sterne.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
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