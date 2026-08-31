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Hairclipper series 3000Verstellbarer Bartkammaufsatz 1–23 mm

CP0916

Verstellbarer Kammaufsatz für Ihren Haarschneider

Dieser anpassbare Kamm ist für Ihren Haarschneider. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.

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Kompatible Produkte

Hairclipper series 3000

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Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Verstellbarer Kammaufsatz für Ihren Haarschneider

  • grau

  • Länge: 1–23 mm

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