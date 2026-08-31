Hairclipper series 3000

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CP0916
Verstellbarer Kammaufsatz für Ihren Haarschneider
Dieser anpassbare Kamm ist für Ihren Haarschneider. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.
grau
Länge: 1–23 mm
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.