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Eingestellt
HC3410/85
HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit und der verstellbare Kammaufsatz wurden so entwickelt, dass jedes Mal einen schnellen, gründlichen Haarschnitt schneiden können. Inklusive komfortablem Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer.
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
Verwendung mit Kabel
Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*
Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.
Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.
3.6
von 5
31
Bewertungen
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Vorteile
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2018-01-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2018-01-15
flyingsteve
30/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles in Ordnung
Der Haarschneider arbeitet leise und akkurat. Es ist gut, dass die kürzeste Schnittlänge(ohne den Aufsatz) wirklich sehr kurz ist, sodass eine gründliche Kurzhaarrasur möglich ist. Das Gerät ist leicht und handlich, zudem hinterlässt es einen soliden Eindruck. Wir sind zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Icke51
05/10/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schneidet wie der Teufel
Diese Maschine zieht durch,da können andere nur ächzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger
5 Jahre weltweite Garantie – gilt nur für HC3410