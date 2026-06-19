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Refurbished
GC9682/80R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Dampfstoß von bis zu 600 g
Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter
OptimalTEMP Technologie
Automatischer und leiser Dampfausstoß
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Der transparente 1,8-l-Wasserbehälter bietet dir bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wirst du über die Leuchtanzeige informiert. Fülle den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Einfüllöffnung mit Leitungswasser auf.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.