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  • Intelligenter Automatik-Dampf für einfacheres und schnelleres Bügeln
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Refurbished

PerfectCare Elite PlusDampfbügelstation – Refurbished

GC9682/80R1

1 Auszeichnung

Intelligenter Automatik-Dampf für einfacheres und schnelleres Bügeln
PerfectCare Elite Plus ist eine Dampfbügelstation, die mit ihrem ultraleichten Bügeleisen und intelligenten automatischen Dampfausstoß höchsten Komfort bietet: für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse. Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Brandflecken – garantiert.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Intelligenter Automatik-Dampf für einfacheres und schnelleres Bügeln

Intelligenter Automatik-Dampf für einfacheres und schnelleres Bügeln

  • Dampfstoß von bis zu 600 g

  • Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter

  • OptimalTEMP Technologie

  • Automatischer und leiser Dampfausstoß

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der transparente 1,8-l-Wasserbehälter bietet dir bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, wirst du über die Leuchtanzeige informiert. Fülle den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Einfüllöffnung mit Leitungswasser auf.

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

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