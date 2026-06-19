Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,8 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.