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  • Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
  • Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Refurbished

PerfectCare EliteDampfbügelstation – Refurbished

GC9642/60R1

1 Auszeichnung

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

  • Max. Druck: 7,2 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 490 g

  • 1,8-Liter-Wasserbehälter

  • Abnehmbarer Wasserbehälter

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,8 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.

Technische Daten

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