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Refurbished
GC9642/60R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Max. Druck: 7,2 Bar
Dampfstoß von bis zu 490 g
1,8-Liter-Wasserbehälter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,8 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.