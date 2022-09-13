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  • Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
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Eingestellt

PerfectCare EliteDampfbügelstation

GC9642/60

4.8
| (181) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

  • Max. Druck: 7,2 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 490 g

  • 1,8-Liter-Wasserbehälter

  • Abnehmbarer Wasserbehälter

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,8 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

181

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Vorteile

Βάρος και ισχύ

Nachteile

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Vorteile

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Nachteile

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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11/02/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Vorteile

Qualidade

Nachteile

Nenhuma

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

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