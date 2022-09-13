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Eingestellt
Max. Druck: 7,2 Bar
Dampfstoß von bis zu 490 g
1,8-Liter-Wasserbehälter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.
Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,8 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.
Auszeichnungen
4.8
von 5
181
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Vorteile
Βάρος και ισχύ
Nachteile
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Vorteile
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Nachteile
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst
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JKHZ
11/02/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Vorteile
Qualidade
Nachteile
Nenhuma
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor verfasst
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