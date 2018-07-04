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Eingestellt
GC9640/60
Max. Druck: 7 bar
Dampfstoß von bis zu 480 g
1,8-Liter-Wasserbehälter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, über die du den Behälter einfach unter dem Wasserhahn auffüllen kannst. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, ununterbrochene Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
ΜΑΙΡΗ
04/07/2018
Ελλάδα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΑΤΜΟ
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron verfasst
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron verfasst