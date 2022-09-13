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  • Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
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PerfectCare EliteDampfbügelstation

GC9635/20

4.8
| (181) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.
Die PerfectCare Elite von Philips ermöglicht müheloses Bügeln und schnelle Ergebnisse. Mit der OptimalTEMP Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

  • Max. 7,5 bar Druck

  • Dampfstoß von bis zu 520 g

  • 1,8-Liter-Wasserbehälter

  • Abnehmbarer Wasserbehälter

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, über die du den Behälter einfach unter dem Wasserhahn auffüllen kannst. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, ununterbrochene Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

181

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Vorteile

Βάρος και ισχύ

Nachteile

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Vorteile

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Nachteile

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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11/02/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Vorteile

Qualidade

Nachteile

Nenhuma

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

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