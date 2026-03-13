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Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
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PerfectCare Elite DampfbügelstationAbnehmbarer Wasserbehälter für Bügeleisen
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Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
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Meine Philips Dampfbügelstation glättet während des vertikalen Dampfbügelns keine Falten
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