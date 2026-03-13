Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Rund ums Bügeln
Alle Serien
PerfectCare Elite Dampfbügelstation
Support
GC9630/20
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK Declaration of Conformity
Eco passport Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)
Alle (6)
Sonstige Fehler (1)
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Ich kann die Entkalkungstaste am Philips Bügeleisen nicht drücken
Philips Bügeleisen bei Pausen auf dem Bügelbrett lassen?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
PerfectCare Elite DampfbügelstationAbnehmbarer Wasserbehälter für Bügeleisen
PerfectCare Elite DampfbügelstationVerschlusskappe für Bügeleisen
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter