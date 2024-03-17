ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

PerfectCare Expert Plus Dampfbügelstation

Support

PerfectCare Expert PlusDampfbügelstation

GC8962/40

PerfectCare Expert Plus Dampfbügelstation

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)

  • PDF Datei, 953.3 kB
  • 17 March 2024

GC8900 series_UM_WE1_4239 001 13511_user manual

  • PDF Datei, 2.4 MB
  • 13 March 2024

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter