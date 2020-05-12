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Eingestellt
GC8650/80
Bis zu 6,2 Bar Druck
Dampfstoß von 330 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 2,5 l
Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie oder beim Fernsehen, ohne vom Geräusch des Dampfes gestört zu werden. Die SilentSteam Technologie bietet leisen und doch ausgesprochen starken Dampf. Ihre Dampfbügelstation ist mit 3 geräuschreduzierenden Dampffiltern ausgestattet, die den Geräuschpegel verringern. Eine geräuschabsorbierende Plattform reduziert das Pumpengeräusch in der Gerätebasis.
Jetzt können Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Es ist keine Temperatureinstellung nötig 2) Leistungsstarker Zyklondampfkammer, die leistungsstarken, gleichmäßigen Dampf bietet und das Bügeln einfacher und schneller macht.
Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc-Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.
Auszeichnungen
3.7
von 5
3
Bewertungen
12/05/2020
Portugal
Verifizierter Käufer
Facil e leve
Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.
Vorteile
Leve e rápido
Nachteile
modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst
RosRui
23/08/2019
Portugal
Verifizierter Käufer
Um Excelente ferro de jacto a vapor!
Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rigas4nn
27/05/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Καλό για 2 χρόνια
Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...
Vorteile
Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο
Nachteile
Διάρκεια ζωής 2 έτη
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
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In der Kategorie der unbegrenzten Dampfbügelstationen