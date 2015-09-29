[Employee of philipsglobal] Voilà plusieurs jours que je test ce perfectcare et j'en suis tres satisfaite! Je déteste le repassage mais il est vrai qu'avec ce fer, le repassage est rapide (mise en service en moins de 2 min, la cuve est grande donc ok pour toute la durée du repassage, un seul passage du fer et le linge est impeccable), facile (aucun réglage à faire et on repasse le linge sans le trier par matière, on le prend comme il vient). La vidange est très aisée même si personnellement je préfère les cuves amovibles! J'ai repassé un peu tous les tissus sauf laine et soie, tout est impeccable, forme du fer ergonomique et pratique, beaucoup de vapeur, le design est tres beau et la couleur aussi (parfaite aussi bien pour homme ou femme). Bref je le recommande à tout le monde!