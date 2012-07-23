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  • Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
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Eingestellt

8500 SeriesDampfbügelstation

GC8560/02

4.7

| (33) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch. Dieses Philips Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.

Alle Vorteile anzeigen

Bügeln ohne Kompromisse

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

  • 1,6 L

  • AUTO CORD

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Ergonomisches und leichtes Bügeleisen mit 1,2 kg

Ergonomisches und leichtes Bügeleisen mit 1,2 kg

Das ergonomische Design des Bügeleisens ermöglicht komfortables Bügeln, da das Handgelenk weniger belastet wird. Der nach oben geneigte Griff sorgt für eine natürliche Position und reduziert so die Belastung beim Bügeln. Das Design des Bügeleisens verhindert auch die sich wiederholenden Bewegungen, die durch das Aufstellen des Bügeleisens verursacht werden. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und müheloses Bügeln.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

33

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I like my iron

I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8500 series GC8560 Pressurised steam generator verfasst

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23/07/2012

United Kingdom

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22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The best product I have bought since my Philips Hairdryer 40 years ago.

Really pleased with the better efficiency - speed of ironing and quality of finish. Not such a chore when the creases really do disappear faster. Philips products historically have given me good, long service - may that continue. I do need a spare screw for my 40 year old hood hair drier (on a stand). I need a new metal bar and two nuts for the ends (which adjusts the position of the hood). Is there a spare bar and 2 end nuts available. Please let me know where I can get this part as the hairdrier continues to give good service.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8500 series GC8560 Pressurised steam generator verfasst

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