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Eingestellt
Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch. Dieses Philips Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.
1,6 L
AUTO CORD
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Das ergonomische Design des Bügeleisens ermöglicht komfortables Bügeln, da das Handgelenk weniger belastet wird. Der nach oben geneigte Griff sorgt für eine natürliche Position und reduziert so die Belastung beim Bügeln. Das Design des Bügeleisens verhindert auch die sich wiederholenden Bewegungen, die durch das Aufstellen des Bügeleisens verursacht werden. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und müheloses Bügeln.
Auszeichnungen
4.7
von 5
33
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
BOB8
23/07/2012
United Kingdom
I like my iron
I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8500 series GC8560 Pressurised steam generator verfasst
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Nilo
23/07/2012
United Kingdom
I like my iron
I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend
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Cinderella
22/07/2012
United Kingdom
The best product I have bought since my Philips Hairdryer 40 years ago.
Really pleased with the better efficiency - speed of ironing and quality of finish. Not such a chore when the creases really do disappear faster. Philips products historically have given me good, long service - may that continue. I do need a spare screw for my 40 year old hood hair drier (on a stand). I need a new metal bar and two nuts for the ends (which adjusts the position of the hood). Is there a spare bar and 2 end nuts available. Please let me know where I can get this part as the hairdrier continues to give good service.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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